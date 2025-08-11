Rapine monopattino è allarme anche a Napoli: arrestato un 30enne marocchino L'intervento immediato della polozia a Porta Nolala

La polizia ha arrestato un 30enne marocchino con precedenti, per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Durante la notte, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, sono intervenuti in vico Duchesca per la segnalazione di una tentata rapina.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, era stato aggredito da una persona che aveva tentato di rapinarlo del suo monopattino elettrico e che però, grazie anche all’intervento di altre persone, aveva poi desistito dal suo intento e si era allontanato.

Gli agenti, dopo aver visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza e grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato in via Nolana il 30enne che, alla loro vista, si è disfatto di uno zaino ed ha tentato di darsi alla fuga ma è stato prontamente raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato. Inoltre, gli operatori hanno recuperato lo zaino di cui si era disfatto al cui interno hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso ed hanno altresì accertato che il 30enne era l’autore della tentata rapina perpetrata durante la notte.