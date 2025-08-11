Volo da Santorini per Napoli in ritardo: arriva la condanna per il rimborso La dedisione del giudice di pace di Napoli

Mario Pepe

Nuovo importante successo legale per ItaliaRimborso, azienda leader in Italia nella tutela dei diritti dei viaggiatori, che ha ottenuto una condanna nei confronti di una compagnia aerea per il ritardo prolungato di un volo internazionale.

Con sentenza depositata, il Giudice di Pace di Napoli ha dichiarato l’inadempimento contrattuale e l’ha condannata a versare 250 euro di compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento CE 261/2004.

La vicenda trae origine dal volo V71613 Santorini–Napoli Capodichino del passeggero, programmato per le ore 22:05, ma giunto a destinazione con oltre tre ore di ritardo. Secondo quanto accertato in giudizio, la compagnia non aveva fornito alcuna assistenza né comunicazione sulle cause del disservizio e non aveva dimostrato la presenza di circostanze eccezionali che potessero giustificare il ritardo.

Il Giudice ha ribadito che, in base al Regolamento europeo, i passeggeri hanno diritto a un livello minimo di protezione in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato e che l’onere della prova della non imputabilità dell’evento spetta alla compagnia aerea.

Ha inoltre ricordato che, oltre alla compensazione pecuniaria, il passeggero può chiedere ulteriori danni patrimoniali o non patrimoniali, purché dimostrati con adeguata documentazione.