Incendio area ex Macello a Poggioreale: in corso monitoraggio diossine Sul posto i tecnici Arpac intervenuti in collaborazione con i Vigili del fuoco

È in corso da ieri pomeriggio il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera nei pressi dell’area dell’ex Macello nel quartiere di Poggioreale, a Napoli.

In quest’area, circa alle 3 di notte dello scorso 10 agosto, è divampato un incendio che ha interessato rifiuti abbandonati e vegetazione, secondo le informazioni acquisite sul posto dai tecnici Arpac intervenuti in collaborazione con i Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento, che si sono protratte nella mattinata di ieri.

Il monitoraggio viene effettuato con un campionatore ad alto flusso di aria collocato nel quartiere interessato dall’incendio.

I risultati degli accertamenti verranno diffusi non appena disponibili. Si invita a consultare il sito arpacampania.it per gli aggiornamenti sull’intervento in atto.

