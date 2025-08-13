Ferito a colpi di pistola davanti all'uscio di casa: si indaga

E' arrivato in ospedale con ferite da arma da fuoco. Tre fori tra gambe ed avambraccio. Vittima, sembrerebbe di un vero e proprio agguato davanti all'uscio di casa, un 28enne di Qualiano. Ad agire ignoti, non si sa per quale motivo, poi dileguatisi.
Ad accompagnare il giovane al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano sono stati i parenti. I carabinieri della compagnia di Giugliano, nel Napoletano, sono intervenuti poco dopo nella struttura ospedaliera, dopo aver appreso la notizia, per le relative indagini.
Il 28enne è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto e fare piena luce.