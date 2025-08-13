Rapina all’Hotel Excelsior di Napoli: sottoposto a fermo un 26enne La vicinanza dell'assessore Armato alla vittima

Ieri mattina, un turista marocchino è stato vittima di una rapina all’Hotel Excelsior di Napoli. Due rapinatori, con precedenti legati a debiti di droga sulle piazze della Loggetta, hanno preso di mira l’uomo mentre si preparava a lasciare la struttura.

L’assalto nella hall dell’hotel

Secondo le ricostruzioni, i malviventi erano a bordo di uno scooter e hanno notato il turista sistemare le valigie e rientrare per pagare il conto. Al polso, l’uomo indossava un orologio di lusso del valore di circa 80.000 euro.

All’interno della hall, uno dei rapinatori lo ha afferrato alle spalle puntandogli contro una pistola. Durante la colluttazione, un colpo si è accidentalmente conficcato nel controsoffitto. Mentre i due sono riusciti a fuggire portando via l’orologio, il turista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni per lievi ferite e contusioni.

Altra rapina in corso Europa

Pochi minuti dopo, la stessa coppia avrebbe messo a segno un’altra rapina in un supermercato di corso Europa, portando via l’incasso di 2.350 euro.

Indagini della Squadra Mobile

La Squadra Mobile di Napoli ha sottoposto a fermo un 26enne, gravemente indiziato per rapina pluriaggravata, porto abusivo di arma da fuoco e lesioni. Il complice è ancora ricercato.

La reazione della città

Nonostante l’allarme, i residenti e i turisti sul lungomare segnalano che si tratta di un episodio isolato.

L’assessore al turismo, Teresa Armato, ha sottolineato l’importanza della vigilanza continua: “Nelle classifiche delle città più pericolose, Napoli scende sempre di più”. Ha inoltre aggiunto di aver contattato personalmente l’ospedale e il direttore dell’hotel per sincerarsi delle condizioni di salute del turista, definendo l’episodio come “un momento di forte tensione”.