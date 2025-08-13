Napoli: mandato di arresto europeo per furto e rapina Provvedimento eseguito dalla polizia

La polizia ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 37enne italiano poiché destinatario di un mandato europeo, emesso dalle autorità francesi per furto e rapina.

In particolare, gli agenti del compartimento polizia ferroviaria di Napoli e del reparto prevenzione crimine Campania, impegnati nell’operazione stazioni sicure, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

Gli operatori lo hanno raggiunto e, a seguito degli accertamenti di seguito esperiti, lo hanno tratto in arresto in esecuzione del provvedimento.