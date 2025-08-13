Licola, sversamenti selvaggi: piovono sanzioni Pugno duro e tolleranza zero da parte dell'amministrazione comunale

Mario Pepe

Licola Mare e dintorni, ancora nella morsa del degrado, dell’abbandono selvaggio dei rifiuti in strada. Pugno duro e tolleranza zero dimostrati in questi giorni dall’Amministrazione di Pozzuoli, guidata dal sindaco Luigi Manzoni. E tutte le operazioni di contrasto a ‘sacchetto pirata”, vedono protagonisti i solerti agenti del locale comando di Polizia Municipale, presente direttamente l’assessore, all’ambiente e decoro urbano, Salvatore Caiazzo.

In via Del Mare a Licola, un uomo ha sversato grossi pezzi di mobilio e suppellettili vari, beccandosi una sanzione di 18mila euro, il sequestro del veicolo e il ritiro della patente di guida, ai sensi e per gli effetti del recente decreto-legge sulla Terra dei Fuochi.

L’assessore Caiazzo ha annunciato un intervento di contrasto, al fenomeno dello sversamento ‘fuorilegge’ dei rifiuti verificatosi questa volta in via Parini - quartiere di Monterusciello, autore un uomo che, sceso dalla propria auto, ha letteralmente buttato all’impazzata sfalci, potature arboree e fogliame di risulta. Beccato e immortalato, è stato deferito all’autorità giudiziaria e sanzionato per 18mila euro.