Viola il divieto di avvicinamento e si presenta fuori casa dell'ex: arrestato Manette ai polsi di un 50enne di Casavatore

I carabinieri della stazione di Secondigliano hanno arrestato un 50enne di Casavatore per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Già denunciato più volte dalla ex moglie, l’uomo è stato sottoposto dal tribunale ad una misura che avrebbe dovuto limitare i contatti con la vittima.

Nonostante i paletti imposti, il 50enne è stato sorpreso dai carabinieri all’esterno dell’abitazione della donna.

Quest’ultima, temendo l’ennesima aggressione, avrebbe contattato il numero della stazione, chiedendo aiuto. Il 50enne è finito in manette e ha trascorso la notte in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.