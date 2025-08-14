Pusher in manette: in casa cocaina e telecamere per monitorare forze dell'ordine I carabinieri arrestano un 42enne

I carabinieri della Tenenza di Cercola hanno arrestato per spaccio di droga un 42enne di Napoli. I militari hanno notato dei movimenti sospetti in via De Meis, al confine tra il comune di Cercola e il quartiere Ponticelli di Napoli. Insospettiti dal via vai di persone, si sono appostati in strada, riuscendo a individuare l’abitazione e identificare 5 persone che erano andate all’interno per acquistare cocaina.

Il blitz è scattato poco dopo. In casa hanno rinvenuto materiale per il confezionamento della droga e 120 euro in contante ritenuto provento illecito.

Poco prima dell’arrivo dei carabinieri, il 42enne ha provato a disfarsi dello stupefacente, gettandolo nel wc. 7 le dosi già confezionate di cocaina, recuperate e sequestrate.

Sotto sequestro anche un sistema di videosorveglianza composto da 6 telecamere e un maxi schermo che serviva a monitorare gli eventuali controlli delle forze dell’ordine. E’ ora in carcere.