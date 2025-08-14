Napoli, turista cinese scippato in pieno centro: due arresti E' successo in Piazza VII Settembre

Un episodio di criminalità ha scosso il centro di Napoli lo scorso 9 agosto, quando un turista di nazionalità cinese è stato scippato del proprio orologio di ingente valore in Piazza VII Settembre. La polizia ha prontamente individuato e fermato due sospetti italiani responsabili della rapina.

I dettagli della rapina

Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Squadra Mobile di Napoli, la vittima è stata avvicinata dai due malviventi, che dopo una colluttazione le hanno sottratto l’orologio. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, in una zona centrale e frequentata della città, suscitando preoccupazione tra cittadini e turisti.

Indagini rapide e video-sorveglianza

Le attività investigative, coordinate dalla Procura di Napoli, si sono basate sulle denunce della vittima e sull’analisi dei filmati delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona. Questo ha permesso di ricostruire con precisione le fasi della rapina, individuare i responsabili e il mezzo utilizzato, uno scooter risultato rubato, poi restituito al legittimo proprietario.

Custodia cautelare in carcere

Il Gip del Tribunale di Napoli ha convalidato il fermo dei due sospetti, disponendo l’applicazione della custodia cautelare in carcere. L’azione delle forze dell’ordine dimostra l’impegno nel garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti nella città, soprattutto in un periodo di alta affluenza estiva.