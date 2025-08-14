Deceduto per intossicazione da botulino, dolore e rabbia ai funerali di Luigi I parenti: "Non si può morire in questo modo nel 2025"

Si sono tenuti questa mattina i funerali di Luigi Di Sarno, il 52enne di Cercola morto per intossicazione da botulino dopo aver mangiato un panino in un food truck sul lungomare di Diamante, in Calabria.

Dolore e rabbia di amici e parenti dell'artista: "Non si può morire nel 2025 per un panino: perchè i medici non hanno capito che i sintomi erano riconducibili proprio all'avvelenamento da botulino?", le domande poste da alcuni familiari dell'uomo.

La Procura di Paola ha aperto un'inchiesta: dieci le persone indagate. Oltre l'ambulante, anche i responsabili delle ditte produttrici ed i medici del cosentino che hanno avuto in cura Luigi Di Sarno, dimettendolo prima del decesso.