Napoli, dovrà scontare 4 anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione: arrestato Provvedimento eseguito dalla polizia

La polizia ha arrestato un 63enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, grazie anche all’intervento di un agente libero dal servizio, hanno rintracciato il 63enne in Piazza Garibaldi ed hanno eseguito, nei confronti dell'uomo, il provvedimento emesso lo scorso 5 agosto dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Napoli- ufficio esecuzioni penali secondo il quale, dovrà espiare la pena di 4 anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione per rapina impropria, reato commesso a Napoli nel settembre del 2022.