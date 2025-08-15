Fugge con uno scooter rubato: 20enne arrestato dai carabinieri E' accaduto a Volla

E’ di Ponticelli e ha 20 anni. Da questa notte è in camera di sicurezza, arrestato dai carabinieri della stazione di Volla per resistenza e ricettazione. I militari lo hanno notato in via Lufrano, nei pressi di un distributore di carburanti.

Complici alcuni recenti furti di veicoli in zona e l’atteggiamento sospetto del giovane, i carabinieri hanno deciso di approfondire.

Il 20enne non li ha attesi, ha avviato lo scooter ed è fuggito. L’inseguimento è durato poco. Il giovane è stato ammanettato, lo scooter sequestrato perché provento proprio di un furto commesso poche ore prima. E' ora in attesa di giudizio.