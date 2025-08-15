Bacoli, lutto cittadino per i funerali del giovane skipper morto in Sardegna La città si ferma per l'ultimo saluto al ragazzo: intanto la Procura ha aperto un'inchiesta

Bacoli si ferma per i funerali di Giovanni Marchionni, lo skipper di soli 20 anni morto su uno yacht ormeggiato a Marina di Portisco, in Sardegna.

Alle 17, nella parrocchia di San Gioacchino, i funerali del ragazzo officiati dal vescovo Carlo Villano e da padre Roberto Iodice. Il sindaco Josi Della Ragione ha proclamato il lutto cittadino.

La città si stringe nel dolore dei familiari di Giovanni, mentre l’indagine aperta dalla Procura di Tempio Pausania cercherà di capire cosa abbia provocato la morte dello skipper. Attesa per i risultati dei test tossicologici e chimici: l’ipotesi più probabile è che il 20enne sia stato stroncato dalle esalazioni tossiche di un bagno chimico.