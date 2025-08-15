Dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Provvedimento eseguito nei confronti di un 42enne napoletano

La polizia ha arrestato un 42enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti del commissariato Pianura, hanno controllato un uomo in via Dell’Avvenire. Dagli accertamenti eseguiti, i poliziotti hanno accertato che l'uomo era destinatario di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso il 6 agosto scorso dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Milano, ufficio esecuzioni penali secondo il quale, lo stesso dovrà espiare la pena di 4 anni e 28 giorni di reclusione per reati contro la persona.