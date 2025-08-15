Sorpreso con 19 involucri di crack e denaro: arrestato In manette un 46enne del Burkina Faso

Un 46enne del Burkina Faso, con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato arrestato dalla polizia.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un uomo seduto sul manto stradale che stava cedendo qualcosa ad un altro in cambio di una banconota.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato il 46enne trovandolo in possesso di 19 involucri di crack e di 130 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. L'acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.