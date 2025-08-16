Napoli: scippo bis per il 32enne bloccato da un generale dell'esercito

Appena qualche giorno fa, un 32enne marocchino fu inseguito da un generale dell’esercito italiano e arrestato da una pattuglia della polizia locale. Aveva scippato un turista nel centro di Napoli.
Sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è finito nuovamente nei guai. Ad arrestarlo questa volta i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Accade in tarda serata tra porta Capuana e piazza Garibaldi.
Una donna ucraina sta aspettando l’autobus ed è ferma in banchina, distratta dal cellulare. Il 32enne le ha strappato la collanina ed è fuggito. Poco distante una pattuglia che ha visto tutto.
L’uomo non ha fatto tanta strada ed è stato ammanettato. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Restituita la collanina.