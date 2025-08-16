Napoli: scippo bis per il 32enne bloccato da un generale dell'esercito Questa volta ai suoi polsi le manette dei carabinieri

Appena qualche giorno fa, un 32enne marocchino fu inseguito da un generale dell’esercito italiano e arrestato da una pattuglia della polizia locale. Aveva scippato un turista nel centro di Napoli.

Sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è finito nuovamente nei guai. Ad arrestarlo questa volta i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Accade in tarda serata tra porta Capuana e piazza Garibaldi.



Una donna ucraina sta aspettando l’autobus ed è ferma in banchina, distratta dal cellulare. Il 32enne le ha strappato la collanina ed è fuggito. Poco distante una pattuglia che ha visto tutto.



L’uomo non ha fatto tanta strada ed è stato ammanettato. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Restituita la collanina.