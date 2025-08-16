Napoli: sorpreso a cedere droga e arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato un 52enne albanese, con precedenti ed irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Sopramuro, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.
Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 52enne trovandolo in possesso di 13 involucri di crack, 12 involucri di cocaina e di 684 euro, suddivisi in banconote e monete di vario taglio.
Per tali motivi l’indagato è stato arrestato.