Sparatoria a Ischia, tre morti a Forio Alla base motivi passionali: le vittime sono di origine ucraina

Tre persone sono morte nella sparatoria verificatisi in un vicoletto in zona Cuotto, a Forio d'Ischia e non in un bar come si era appreso in un primo momento. Secondo le prime notizie, ci sarebbero motivi passionali alla base di quanto accaduto. Sul posto ci sono Carabinieri, cui sono affidate le indagini, Polizia di Stato, Vigili urbani, volontari. La zona risulta completamente bloccata e inaccessibile.

Da quanto si apprende le vittime non sono originarie di Ischia.

Secondo la ricostruzione ufficiale fornita dai Carabinieri, un 69enne ha sparato e ucciso il compagno della sua ex moglie e anche la madre della ex. Le vittime sono un 48enne e una 63enne di origini ucraine. Ha poi rincorso e sparato anche contro la ex moglie, 42enne di origini ucraine. Il 69enne ha poi rivolto l'arma contro di sé, sparando un colpo. E' deceduto poco dopo. Indagini a cura dei carabinieri della compagnia di Ischia.