Napoli, movida blindata: parcheggiatori abusivi nel mirino Sanzioni e controlli anche nei locali

Movida blindata nel week-end di Ferragosto. Pattuglie e carabinieri in strada hanno presidiato i punti caldi della città, dai baretti di Chiaia fino al cuore dei Quartieri Spagnoli e la zona collinare: numerose le denunce, sequestri e sanzioni, con controlli serrati su veicoli, persone e locali. Nel quartiere Chiaia 2 giovanissimi sono stati sorpresi con armi da taglio. Denunciato un 50enne che, nonostante precedenti sanzioni, continuava a gestire abusivamente i parcheggi. Non sono mancate le violazioni al Codice della Strada, con decine di contravvenzioni, sequestri di mezzi e motociclisti sorpresi senza casco. Tre i ragazzi segnalati come assuntori di stupefacenti.

Tra i vicoli e le piazze del Centro Storico, 9 persone denunciate, 3 di queste trovate ancora una volta senza patente, nonostante i precedenti. Un 50enne ha tentato di forzare un posto di blocco ma è stato raggiunto dopo un breve inseguimento. Altri 3 non erano in casa, sebbene sottoposti a obblighi, e un pusher straniero è stato denunciato per una dose ceduta a un cliente. Durante una perquisizione, sequestrato un coltello a serramanico. Al Vomero, denunciati 2 parcheggiatori abusivi, 1 ladro colto sul fatto in un supermercato e 3 giovani alla guida senza patente. Le verifiche negli esercizi hanno fatto emergere dipendenti irregolari, occupazioni abusive di suolo pubblico e carenze igieniche. Due locali sanzionati con multe per oltre 4mila euro e circa 40 chili di prodotti caseari sequestrati.