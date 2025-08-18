Sicurezza e igiene alimentare: controlli rafforzati ovunque e pesanti sanzioni Esercizi commerciali nel mirino della polizia

La questura di Napoli ha predisposto servizi straordinari di controllo del territorio, in particolare nelle zone della movida.

Gli agenti dei commissariati Decumani e San Giovanni-Barra, unitamente ai militari della guardia di finanza, alle pattuglie della polizia di stato dell’ufficio tecnico logistico, a personale della polizia locale e dell'Asl, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico e in particolare in Piazza del Gesù, piazza San Domenico Maggiore, Piazza Bellini e nelle strade limitrofe.

Nel corso del servizio sono state identificate 43 persone ed una è sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 9 esercizi commerciali, ad alcuni dei titolari sono state contestate non conformità significative, imposte prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 18.400 euro.

In particolare, 2 esercizi commerciali sono stati sanzionati per mancata applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare), altri 2 sono stati sanzionati per mancanza di autorizzazione sanitaria e assenza di autorizzazione per la vendita di alcolici, con intimazione alla chiusura.

Infine, sono stati sequestrati circa 15 kg di prodotti gastronomici e dolciari oltre a diverso materiale a contatto con alimenti.

Gli agenti del commissariato di Capri, nel corso dei controlli volti a contrastare le irregolarità delle strutture ricettive extra alberghiere, hanno denunciato all’autorità giudiziaria il gestore di una struttura che esercitava l’attività in assenza del portale alloggiati Web. Inoltre, all’interno della stessa, sono state rilevate grosse carenze igienico sanitarie e diverse iregolarità tra cui l’assenza dei dispositivi di sicurezza e della tabella riportante i prezzi.