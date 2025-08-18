Licola: scoperta rete di tassisti abusivi L'operazione della polizia municipale

Mario Pepe

Stretta della Polizia Municipale sul fenomeno dei tassisti abusivi a Pozzuoli: in particolare, ad essere stata attenzionata è stata la zona della Domiziana, tra la stazione della Circumflegrea e Licola Borgo. Sono stati due i tassisti abusivi scoperti e multati dagli agenti della municipale puteolana.

I controlli, partiti attraverso un appostamento in borghese, hanno consentito di rintracciare la rete abusiva messa in campo: i conducenti, senza titolo, aspettavano i potenziali clienti alla fermata della rete ferroviaria per poi offrire il proprio servizio verso Castelvolturno, lungo tutto il tratto flegreo-domizio, in cambio di due euro a passeggero per ogni tratta. Corse sempre più frequenti e veloci per accaparrarsi il numero maggiore di viaggiatori, e dunque incasso, su autovetture non in regola, mettendo a rischio la propria e altrui incolumità.

Gli agenti, operanti in abiti civili, accertato l?esercizio abusivo, hanno allertato i colleghi motociclisti, la stazione mobile e l'unità di Polizia giudiziaria: arrivati sul luogo hanno bloccato tutte le possibili vie di fuga. I veicoli sono risultati sprovvisti di revisione e assicurazione e già sottoposti a cinque fermi fiscali. Alla guida sono stati trovati cittadini di nazionalità extra europea, con regolare permesso di soggiorno, con patente revocata e con divieto di conseguimento. Si è poi proceduto alla confisca dei mezzi, una Ford C Max e una Fiat Punto e delle carte di circolazione.

Anche i passeggeri sono stati ascoltati, confermando quanto scoperto dagli agenti.Contestualmente sono state sequestrate merci destinate al commercio su aree pubbliche senza alcuna autorizzazione: si tratta di dispositivi elettronici, come casse bluetooth, caricatori per cellulari, cuffie e auricolari. Ma anche borse, portafogli, marsupi e zaini destinati alle vendite abusive lungo il litorale flegreo.

Complessivamente, sono stati contestati 10 violazioni al Codice della strada e comminate due sanzioni amministrative, per un totale di 20 mila euro. Proseguiranno nei prossimi giorni le operazioni alto impatto della polizia locale