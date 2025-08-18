Napoli: sorpreso con attrezzi da lavoro rubati e denunciato Nei guai un 40enne con l'accusa di ricettazione

La polizia di Napoli ha denunciato un 40enne della provincia partenopea per ricettazione. In particolare, gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Napoli Nord, durante i controlli straordinari presso la barriera autostradale di Napoli Nord predisposti in occasione dell’esodo estivo, hanno notato un furgone con a bordo un uomo che, dopo aver pagato il pedaggio, si è incolonnato dietro altri veicoli nel tentativo di eludere un eventuale controllo di polizia.

Insospettiti dal comportamento del conducente, gli agenti hanno proceduto al controllo del veicolo, rinvenendo nel vano di carico numerosi attrezzi da lavoro, tra cui trapani elettrici e a batteria, smerigliatrici, una motosega, un decespugliatore, borse in metallo e in tessuto contenenti utensili di vario tipo e marca, nonché materiale per elettricisti, come cassette da incasso in plastica e coperchi per prese elettriche.

A seguito di ulteriori accertamenti, anche grazie alla presenza di un marsupio da elettricista recante un nome e un cognome, gli agenti sono riusciti a risalire al legittimo proprietario: un artigiano del settore elettrico residente nel comune di Viterbo. Contattato telefonicamente, l’uomo ha riferito di aver subito, nella notte precedente, il furto di diversi attrezzi di lavoro, riconoscendo parte del materiale rinvenuto come proprio.

Per tali motivi, il 40enne è stato denunciato dal personale operante, mentre il materiale è stato sequestrato.