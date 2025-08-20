Skipper di Bacoli morto sullo yacht: la verità da una doppia perizia L'indagine della Procura di Tempio Pausania per la tragedia di Giovanni Marchionni

L'autopsia non ha sciolto tutti i dubbi, anche per questo la Procura di Tempio Pausania ha disposto una doppia perizia per chiarire le cause della morte di Giovanni Marchionni. Lo skipper, 21 anni, originario di Bacoli, era stato trovato senza vita a bordo di uno yacht ormeggiato a Marina di Portisco, in Sardegna.

Sotto la lente d'ingrandimento, in particolare, il vano batterie ed il serbatoio delle acque nere del natante. Si cerca di avere riscontro al sospetto che il giovane bacolese sia stato stroncato dalle esalazioni tossiche.

I familiari di Giovanni vogliono conoscere la verità e capire come sia morto il proprio caro: i funerali di Marchionni si sono tenuti il 15 agosto a Bacoli. In quell'occasione il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha disposto il lutto cittadino.