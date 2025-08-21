Le famiglie partono, gli animali restano: due denunce dei carabinieri Vacanze come anticamera dell'abbandono ovunque

L’estate, si sa, non è una stagione pet-friendly, lo dimostrano le scene sempre più frequenti di abbandono e maltrattamenti. Picchi preoccupanti nei mesi più caldi, quando la valigia sembra pesare più della vita di un animale.

Gli episodi più recenti

Nel comune ai piedi del Monte Somma, i carabinieri della stazione locale hanno denunciato una pensionata di 73 anni. La segnalazione di un cittadino che ha notato un cane denutrito, abbandonato nel parcheggio di un supermercato. La padrona non ha fatto in tempo ad allontanarsi, era ancora nei dintorni. Ha notato la concitazione e, quando ha compreso che poco dopo sarebbero arrivati i carabinieri, ha riportato in fretta il cane in casa.

I militari l’hanno raggiunta in pochi minuti, trovando l’animale legato con una corda corta, senza acqua e cibo, in uno spazio ristretto e terribilmente caldo. Il cane è stato riaffidato alla donna ma con diffida, pesante sanzione di 5mila euro e una denuncia.

Storia simile a Brusciano

Questa volta il cane era abbandonato sul balcone di un’abitazione. Era lì da giorni, senza acqua, cibo e riparo. Anche in questo caso è stata determinante la segnalazione dei vicini al 112.

I carabinieri della stazione di Brusciano hanno rintracciato il padrone di casa - 41enne di Mariglianella - e lo hanno denunciato. L’animale è stato affidato dal personale veterinario dell’ASL ad un familiare del 41enne.