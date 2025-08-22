Sicurezza alimentare: controlli a tappeto, venditrice di trippa nei guai Multe e sanzioni dei carabinieri da Torre Del Greco ai Quartieri Spagnoli

Carabinieri nei ristoranti del Napoletano con controlli intensificati per la sicurezza alimentare. Nelle ultime ore, le ispezioni hanno fatto tappa a Torre del Greco e nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Sul litorale torrese, i carabinieri della compagnia locale e quelli del Nas hanno puntato l'attenzione sulla vendita ambulante di alimenti

Nei guai il titolare di una paninoteca dove sono state rilevate carenze igieniche e irregolarita' nella tracciabilita' degli alimenti; 20 i chili di prodotti sequestrati, 3mila euro il conto delle sanzioni. Carenze igieniche anche per una venditrice di trippa. Per l'imprenditore, punita anche l'omessa applicazione delle procedure di autocontrollo Hccp. Le sanzioni in questo caso raggiungono i 2mila euro.

Nei Quartieri Spagnoli, una ristoratrice ha impiegato personale senza che fosse stato inviato a visita medica per l'idoneita' prevista dalla sorveglianza sanitaria e omesso di assicurare ai dipendenti una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza. Di 2.500 euro la multa comminata dai militari della Compagnia Centro insieme a quelli del Nil.