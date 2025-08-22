Colli Aminei, rubano in un appartamento: individuati e arrestati dalla polizia Manette ai polsi di tre georgiani, rispettivamente di 28, 35 e 47 anni

La polizia ha arrestato tre georgiani, rispettivamente di 28, 35 e 47 anni, con precedenti, per furto aggravato in abitazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Edoardo Nicolardi per la segnalazione di furto all’interno di un appartamento.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno notato tre individui con il volto travisato uscire dall’abitazione segnalata. Alla vista degli operatori, i predetti hanno tentato di darsi alla fuga per le scale condominiali, finché non sono stati bloccati dopo una colluttazione.

Durante le fasi del controllo, gli agenti li hanno trovati in possesso di numerosi monili in oro e argento, tra cui anelli, collane, orecchini e bracciali, nonché di alcuni diamanti, di 4 orologi di noti marchi, di 2 portafogli, di diversi arnesi atti allo scasso e di 43.600 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, dagli accertamenti eseguiti gli agenti hanno constatato che la serratura della porta d’ingresso dell’appartamento era stata forzata e tutti gli ambienti erano stati messi a soqquadro.

Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati mentre la refurtiva restituita alla legittima proprietaria.