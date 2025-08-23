Va a cena con un uomo ma lui non sa che la donna è agli arresti domiciliari "Tentata" cena giapponese rovina la serata a una 46enne. Ecco cosa è successo

Il lavoro al contatto col pubblico ha sempre un tocco di teatrale. Può confermarlo chiunque debba districarsi quotidianamente con clienti di ogni stoffa. E certamente possono farlo i Carabinieri, spesso attori in pièce degne dei migliori palcoscenici.

Quella che è andata in scena questa notte è una di queste. Buio pesto lungo la Circumvallazione Esterna, la strada è illuminata solo dai fari delle auto di passaggio e dall’azzurro del lampeggiante dei Carabinieri di Qualiano.

Sono impegnati in un posto di controllo quando notano un suv rallentare in prossimità della loro pattuglia. Ci sono altri veicoli incolonnati, nulla di strano.

Alla guida un uomo, lato passeggero una donna. Illuminata dal lampeggiante, la donna copre discretamente il volto con le mani. Il suo movimento non sfugge ai militari che la riconoscono. E’ una 46enne sottoposta alla detenzione domiciliare.

Fanno segno all’autista di accostare. Chiedono spiegazioni ma a rispondere è l’uomo alla guida. Stanno andando a mangiare sushi in un ristorante di Giugliano, dice.

Non fa in tempo a concludere la frase che la donna gli stringe il braccio, interrompendolo e aggiungendo con un sorriso che stavano andando a recuperare il figlio a Castel Volturno.

I militari spiegano alla 46enne che non è autorizzata a lasciare casa, lasciando l’uomo di sasso. Non sapeva che fosse ai domiciliari.

Serata rovinata per entrambi. La donna è stata arrestata per evasione ed è ora in attesa di raccontare tutto all'utorità giudiziaria.