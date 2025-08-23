Controlli alimentari dei carabinieri: 6 lavoratori in nero e carenze igieniche L'attività dei militari ha riguardato la zona di Porta Capuana a Napoli

Le serrande di bar e ristoranti si alzano attorno porta Capuana. I primi clienti sono i carabinieri della compagnia Stella, supportati da quelli del reggimento Campania, del radiomobile e da personale dell’Asl.



Continua la campagna di controlli targati sicurezza alimentare.



Il primo imprenditore a finire nei guai è il titolare di un bar in calata ponte di Casanova. Sul verbale dei militari si legge assenza di requisiti igienico sanitari e due lavoratori in nero. L’attività è stata sospesa, con sanzioni di oltre 8mila euro.



Sanzionato anche il titolare di un take away di cucina cinese. Violata la normativa haccp, così quella sul lavoro. Qui sono 4 i lavoratori senza contratto identificati.



5880 euro il conto salato da pagare.



Durante il servizio non sono mancati controlli alla circolazione. Un rider di una nota società di delivery è stato segnalato alla Prefettura per uso di droghe. In tasca una bustina contenente marijuana.