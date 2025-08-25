"A Pontecitra tragedia sfiorata, serve investire in sicurezza e prevenzione" L'appello del vice presidente del consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino

"Quanto accaduto nella notte a Pontecitra, periferia di Marigliano, dove due giovani ragazze sono rimaste vittime di un atto criminale, con tanto di sparatoria, e solo per pura casualità sono ancora vive, rappresenta un campanello d’allarme che non possiamo più ignorare.

I nostri figli devono poter vivere in sicurezza e non rischiare la vita nelle nostre strade. Lo dico da cittadina del territorio e da rappresentante delle istituzioni - dichiara Valeria Ciarambino, vicepresidente del consiglio regionale - Non facciamo che si arrivi all’ennesima morte innocente per considerare la sicurezza una priorità assoluta.

Da tempo sto chiedendo di rafforzare i presidi delle forze dell’ordine nei nostri paesi, ormai ridotte all’osso.

Ma serve allo stesso modo lavorare sulla prevenzione, specie in quartieri come Pontecitra e nelle periferie, dove le istituzioni sono spesso assenti e dove sacerdoti, educatori, volontari si impegnano senza sosta per offrire opportunità e strappare i giovani alla delinquenza.

Queste realtà vanno sostenute in ogni modo. Solo lavorando congiuntamente su controllo del territorio e prevenzione possiamo sperare di arginare questa violenza e garantire un ambiente più sicuro per famiglie e ragazzi".