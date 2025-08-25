Saiello: "Casamicciola Terme, il cratere Funnulillo non diventi una discarica" L’interrogazione del consigliere regionale: "La giunta intervenga sulla delibera del Comune"

"Il Comune di Casamicciola ha deciso di riempire il cratere parassitario Funnulillo con i fanghi della frana del 2022 per trasformarlo in un parcheggio.

Una scelta gravissima che sacrifica la salute pubblica e distrugge un sito di straordinario valore geologico e scientifico nel Bosco della Maddalena, studiato da scienziati di fama internazionale come Rittmann, Buchner e Di Iorio".

Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, che ha depositato un’interrogazione urgente alla Giunta regionale.

"Il Funnulillo è l’unico cratere parassitario visibilmente riconoscibile sull’isola d’Ischia e rappresenta una testimonianza fondamentale della storia vulcanologica.

Riempirlo con fanghi, in parte contaminati, significherebbe cancellare per sempre un bene comune e mettere a rischio falde e mare. La Regione ha il dovere di intervenire immediatamente per bloccare la delibera n. 31 del 31 luglio adottata dall’amministrazione comunale, verificare la sua conformità alle norme regionali e nazionali e avviare un programma di tutela dei geositi ischitani.

Non è accettabile che, per risparmiare sui costi di smaltimento, si consumi l’ennesimo scempio ambientale ai danni dell’isola".