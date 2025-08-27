Ischia, stretta sugli affitti brevi: non si fermeranno i controlli Lo ha stabilito il comitato per l'ordine pubblico convocato oggi in Prefettura

Proseguiranno anche nelle prossime settimane i controlli da parte delle forze dell'ordine, ed in particolar modo da parte della Guardia di Finanza, sui fitti brevi e turistici nei comuni dell'isola di Ischia. Lo ha stabilito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto oggi a Napoli, presieduto dal prefetto Michele di Bari. Le verifiche non riguarderanno solo l'aspetto fiscale. Infatti i dati delle persone che occupano anche temporaneamente un alloggio concesso in affitto devono essere tempestivamente comunicati alle autorità di pubblica sicurezza.

