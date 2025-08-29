Vulnerabilità antisismica: ecco la tecnologia Isaac Campi Flegrei a Napoli

Mario Pepe

Il 31 agosto 2025 scade il termine per presentare la richiesta di sopralluogo gratuito sugli edifici privati residenziali della zona flegrea, primo passo per ottenere la classificazione di vulnerabilità sismica e accedere ai finanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2025.

Una scadenza che si inserisce in un contesto di crescente allerta: i Campi Flegrei sono una delle

aree vulcaniche più complesse e densamente popolate d’Europa, con quasi mezzo milione di

abitanti e centinaia di strutture pubbliche e private essenziali.

Negli ultimi mesi, l’area è stata scossa da centinaia di eventi sismici, con magnitudo superiore a 4.5, e da un sollevamento del suolo che ha superato, dal 2005, 1,48 metri.

Accanto agli strumenti finanziari, il vero salto di qualità può arrivare dalle nuove tecnologie antisismiche.

Negli ultimi anni hanno preso piede soluzioni non invasive, installabili rapidamente e senza interrompere le attività. Tra queste, i sistemi Active Mass Damper rappresentano un caso emblematico. Un esempio concreto arriva da Isaac, spin-off del Politecnico di Milano che ha brevettato in Europa una tecnologia attiva dedicata agli edifici esistenti. Questi dispositivi, collocati sul tetto degli edifici, funzionano come contrappesi intelligenti: reagiscono in tempo reale alle oscillazioni sismiche, riducono gli effetti delle scosse e possono operare per milioni di cicli senza usura. L’installazione avviene dall’esterno, evitando evacuazioni o cantieri interni.

Per Alberto Bussini, Ceo di Isaac Antisismica, «la scadenza del 31 agosto rappresenta solo

il primo passo di un percorso più ampio: l’area flegrea non può continuare ad affidarsi soltanto a piani emergenziali o misure temporanee. Isaac, con le sue soluzioni già operativa in scuole, ospedali e infrastrutture strategiche, vuole essere parte di questo percorso anche per i Campi Flegrei, contribuendo a rendere più sicuri luoghi che hanno un valore unico per l’Italia e per il mondo».