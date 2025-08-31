Incidente sulla Napoli-Salerno, 2 morti e 5 feriti Gravissimo incidente nei pressi dello svincolo di Portici

Un tragico incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 7, sulla Napoli-Salerno, nei pressi dell'uscita di Portici. Nell'impatto, che ha coinvolto due vetture, hanno perso la vita due giovani campani di 22 e 27 anni, entrambi originari di Torre Annunziata. Altri due ragazzi che erano nella stessa auto sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati al Cardarelli e nell'ospedale del Mare. Contuse anche le altre tre persone che erano nell'altra vettura che sono state medicate e refertate. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo i primi riscontri effettuati dagli agenti della Polizia Stradale di Angri, si sarebbe trattato di un tamponamento ad alta velocità. Una delle due auto, dopo lo scontro, si è anche ribaltata. L'incidente ha provocato gravi ripercussioni alla viabilità.