Sisma a Pozzuoli, il sindaco: "Nessun danno a persone e cose" "È necessario individuare insieme una soluzione che garantisca la sicurezza dei cittadini"

Mario Pepe

"Nella notte appena trascorsa la nostra città è stata interessata da una scossa di magnitudo 4.0. Da ieri è in corso uno sciame sismico molto intenso. Ho disposto l'immediata uscita delle pattuglie della Polizia Municipale e delle auto della Protezione Civile per monitorare il territorio e verificare eventuali criticità. Al momento non risultano danni a persone o cose". A dirlo il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. "Resto in costante contatto con le autorità competenti ma anche con Eav per affrontare la questione dei trasporti pubblici: ad ogni scossa non possiamo permetterci una sospensione totale del servizio. È necessario individuare insieme una soluzione che garantisca la sicurezza dei cittadini senza paralizzare il diritto alla mobilità. La situazione - conclude Manzoni - è sotto controllo e continueremo ad aggiornarvi con la massima trasparenza".