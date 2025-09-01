Scossa ai Campi Flegrei, cede costone a via Napoli: 11 famiglie evacuate In corso verifiche su un costone a Pozzuoli a rischio cedimento

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 ha scosso l’area dei Campi Flegrei alle 4.55 di questa mattina, lunedì 1° settembre, riaccendendo l’attenzione sul bradisismo. La Protezione Civile della Campania sta ora concentrando in particolare i controlli sul costone di via Napoli a Pozzuoli, da cui si è già staccato del materiale e dove si è deciso di procedere con lo sgombero di un edificio che ospita 11 famiglie.

Lo sciame sismico, già più di 110 scosse

La scossa, avvertita distintamente dalla popolazione, è l’evento più significativo di uno sciame sismico iniziato nella serata di domenica. Il Centro di coordinamento soccorsi di Pozzuoli è stato attivato immediatamente, individuando due criticità primarie. La principale riguarda proprio il costone di via Napoli, sottoposto a continui sopralluoghi tecnici per valutarne la stabilità.

Italo Giulivo, responsabile della Protezione Civile regionale, assicura che “nulla viene trascurato”. “Siamo in vigenza dello stato di mobilitazione, per cui il sistema è potenziato per mettere in atto ogni azione necessaria”.

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha precisato che lo sgombero formale dell’edificio a rischio avverrà non appena arriverà il verbale ufficiale dei Vigili del Fuoco. “Ci siamo subito attivati con la Polizia Municipale e il volontariato – ha dichiarato – Il monitoraggio sul territorio ha finora evidenziato solo due situazioni critiche”. La seconda è una fessura sul manto stradale all’interno di un cantiere Eav in via San Francesco ai Gerolomini, già sotto esame.

I dati dei sensori posizionati sugli “edifici sentinella” sono attesi nelle prossime ore e forniranno un quadro più preciso degli eventuali spostamenti strutturali. Intanto, le scuole sono state controllate senza rilevare anomalie e, rassicura il sindaco, non sono pervenuti “alert” dall’Osservatorio Vesuviano.

A seguito delle verifiche, l’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha ripreso il regolare servizio sulle linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea a partire dalle 10:15. Un incendio vicino ai binari ha invece causato un’interruzione momentanea sulla tratta Circumvesuviana tra Poggiomarino e Sarno, incidente non correlato al sisma.