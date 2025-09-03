Torre del Greco: Lavori in via Agostinella, nuovo dispositivo di traffico

A stabilirlo l’ordinanza firmata dal dirigente del settore autonomo di polizia municipale

L'annuncio

Torre del Greco.  

 

Mario Pepe 

Lavori di adeguamento stradale in via Agostinella: nuovi dispositivi di traffico nella zona interessata dagli interventi e nelle aree limitrofe fino a sabato.

A stabilirlo l’ordinanza firmata dal dirigente del settore autonomo di polizia municipale, Gennaro Russo, dopo che è stata ravvisata - come si legge nel provvedimento - “la necessità, per ragioni di viabilità, di provvedere all’adeguamento della circolazione”.

In particolare, con l’ordinanza viene istituito in via Agostinella “dalle ore 6 alle ore 18, il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati ed il divieto di circolazione”, mentre nel vicino corso Garibaldi è istituito “il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati ed il doppio senso di circolazione”.

Saranno consentite “la sosta e la circolazione ai veicoli istituzionali, delle forze dell’ordine, ai veicoli dei residenti aventi autorimessa”

