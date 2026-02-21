Giugliano in Campania: nel campo Rom abiti di alta moda

I carabinieri della compagnia di Giugliano insieme al gruppo forestale di Napoli e ai militari della compagnia di Castello di Cisterna hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare l’inquinamento ambientale.
I militari hanno effettuato controlli a tappeto all’interno del campo Rom nella zona Asi della periferia a nord di Giugliano.
All’interno del campo controllate 78 persone. Sequestrati 5 veicoli sprovvisti di assicurazione. La scoperta, però i carabinieri la trovano in una baracca in legno dove una donna nascondeva 64 abiti di alta sartoria griffati.
La merce - rubata lo scorso ottobre nel parcheggio del commerciale “Maximall” di Torre Annunziata - ha un valore sul mercato di 50mila euro.
Trovati e sequestrati anche 150 componenti elettrici fra faretti, trasformatori e componenti vari, tutto di dubbia provenienza. La donna dovrà rispondere di ricettazione.