Appartati in macchina, ma lui è ai domiciliari: arrestato I carabinieri ammanettano 29enne per evasione

E’ notte inoltrata a Varcaturo quando all’interno di un auto ci sono un uomo e una donna. Una semplice chiacchierata tra due persone, forse al primo appuntamento o qualcosa di più ma lui è ai domiciliari.

E’ l’una di notte quando la gazzella percorre Via Ripuaria. I militari devono controllare un uomo agli arresti domiciliari. Si tratta di un 29 enne ma nell’appartamento non c’è. Partono le ricerche. A pochi metri un auto. Finestrini alzati e luce di cortesia accesa. C’è qualcuno. I militari si avvicinano. L’uomo abbassa il finestrino: è lui. La donna sorpresa lo guarda. Non comprende cosa stia succedendo, immagina un semplice controllo ma i carabinieri conoscono perfettamente il nome dell’uomo. Il 29enne scende e cerca di spiegare ma l’imbarazzo la fa da padrone. Le scuse non reggono, l’evasione è accertata e l’appuntamento è saltato.

L’uomo arrestato è un’altra volta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.