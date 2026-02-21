Sorvegliato speciale trovato alla guida di un'auto: arrestato E' stato intercettato dai carabinieri in un altro comune

Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione del fenomeno ormai diffuso delle rapine sulle arterie principali della città partenopea i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano hanno arrestato un 26enne residente a Melito, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e divieto di lasciare il comune di Melito è stato trovato alla guida di un auto mentre percorreva la circumvallazione esterna all’altezza di Mugnano di Napoli.

Il 26enne era in compagnia di altre due persone anche loro già note. L’uomo arrestato è ora ai domiciliari è in attesa di giudizio.