Marano di Napoli: 55 dosi e 220 euro, carabinieri arrestano pusher Manette ai polsi di un 32enne di Calvizzano

Pomeriggio inoltrato, le gazzelle dei carabinieri della compagnia di Marano di Napoli percorrono via Falcone. Individuano due uomini. C’è lo scambio.

Un involucro in cambio di soldi. Si avvicinano. Ad essere controllato è un 32enne di Calvizzano già noto alle forze dell’ordine. Addosso e nell’auto 55 dosi tra cocaina, marijuana e hashish pronte per la vendita. Anche 220 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento del reato.

Il 32enne finisce in manette per spaccio di stupefacenti. L’uomo è ora in carcere in attesa di giudizio.