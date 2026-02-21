Domani Atalanta-Napoli, Alisson dal 1'. McTominay non recupera Più Elmas che Gilmour per la mediana

Domani alle 15 Atalanta-Napoli. Orobici desiderosi di riscattare la sconfitta in Champions a Dortmund e con la testa forse chissà già al ritorno, azzurri per blindare il piazzamento tra le prime 4.

Conte di sicuro non avrà Rrahmani (rientro forse per le ultime giornate) e molto probabilmente dovrà rinunciare ancora una volta a Scott McTominay. Al suo posto Conte potrebbe ancora una volta abbassare Elmas in mediana accanto a Lobotka. Meno probabile vedere Gilmour dal primo minuto.

LE SCELTE

Per il resto Milinkovic Savic tra i pali. Beukema, Buongiorno e Juan Jesus in difesa. Novità sugli esterni perché potrebbero partire dal primo minuto Mazzocchi a destra e Gutierrez a sinistra scelte più conservative per limitare gli attacchi dell’Atalanta sulle corsie.

In attacco Conte sta pensando seriamente a schierare titolare Alisson Santos a sinistra con Vergara a destra e Hojlund riferimento centrale.

PALLADINO SPECULARE

Palladino dovrebbe proporre la sua Atalanta con uno schieramento speculare (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski a supportare l’unica punta Krstovic favorito su Scamacca. Out De Kaetalaere e l’ex Raspadori