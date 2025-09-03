Donna rapinata alla stazione centrale di Napoli: arrestato un 57enne A notare l'uomo e ad allertare la polizia è stata una pattuglia dell'esercito italiano

La polizia ha arrestato in flagranza per rapina, un 57enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale. Lo stesso è stato, anche denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

In particolare, una pattuglia dell’esercito Italiano, ha notato nei pressi della stazione di Napoli centrale, il 57enne che, dopo essersi avvicinato ad una donna seduta nei pressi dell’area giochi situata nella piazza, approfittando di un momento di distrazione, si è impossessato della borsa riposta al suo fianco.

La donna, accortasi di quanto accaduto, è riuscita inizialmente a riprendere la borsa stringendola a sé, ma l’uomo, dopo averla strattonata, gliel’ha nuovamente sottratta, dandosi poi alla fuga.

In quei frangenti, gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, unitamente ai militari, hanno bloccato l’indagato, trovandolo in possesso di un taglierino metallico. Inoltre, gli operatori hanno poi recuperato la borsa, di cui l'uomo in questione si era disfatto durante la fuga.

Per questi motivi, l’indagato è stato arrestato mentre la refurtiva restituita alla legittima proprietaria.