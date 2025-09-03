Napoli: al Vomero anche a settembre strade sporche e rifiuti Nell'isola pedonale di via Scarlatti, una montagna di sacchetti

"Neppure le pesanti sanzioni previste dalla legge 210/ 2008, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, introducendo la pena detentiva per coloro che, colti in flagrante, lasciano rifiuti ingombranti per strada, impedisce di continuare a sversare illecitamente i cosiddetti ingombranti".

E’ l’ennesima segnalazione di Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, da tempo impegnato sul fronte del corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

"Anche in questi primi giorni di settembre - puntualizza Capodanno - al rientro dalle ferie, per le strade e per le piazze della municipalità collinare che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, si stanno verificando situazioni davvero inaccettabili.

Diverse strade sono già appaiono in pessime condizioni, anche per carenze nello spazzamento. Per quanto riguarda i rifiuti, che sono tornati a invadere strade e piazze si segnalano, in particolare, le situazioni che si registrano in piazza degli Artisti, con rifiuti abbandonati dinanzi alle campane per la differenziata e nell'isola pedonale di via Scarlatti, dove dinanzi ai cassonetti seminterrati, vengono depositati numerosi sacchetti pieni di rifiuti oltre che abbandonati oggetti di ogni genere.

Occorre incentivare la vigilanza - sottolinea Capodanno -, attraverso l'intervento dei cosiddetti “vigili ecologici” e anche utilizzando le numerose postazioni del sistema di videosorveglianza per individuare e sanzionare gli incivili che continuano a sversare rifiuti in strada a tutte le ore del giorno.

Così come occorre condurre una campagna capillare, anche coinvolgendo le istituzioni scolastiche, per far conoscere ai napoletani non solo le modalità per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli nocivi e quelli ingombranti, attraverso la differenziata, ma anche le sanzioni previste nei confronti degli inadempienti, che, proprio in base al decreto citato, possono comportare, per l’abbandono in strada di rifiuti ingombranti, la condanna alla reclusione, con la possibilità di arresto, se colti in flagrante".

Al riguardo Capodanno lancia l'ennesimo appello al sindaco Manfredi e all'assessore all'igiene urbana, Santagada, affinché vengano intensificati i controlli, eliminando le situazioni di degrado riscontrate.