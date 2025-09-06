Pompei: lotta alle guide turistiche abusive nel parco archeologico Carabinieri denunciano 44enne

Questa mattina a Pompei i carabinieri della stazione posto fisso Scavi stanno effettuando un servizio a largo raggio all’interno del parco archeologico volto a garantire la sicurezza dei tantissimi turisti.



Durante le operazioni i militari hanno denunciato un 44enne stabiese per esercizio abusivo di una professione.

L’uomo è stato sorpreso tra una decina di turisti americani mentre illustrava e raccontava le meraviglie del Parco.

Il 44enne, però, non era noto ai carabinieri che, conoscendo perfettamente la zona e chi di solito ci lavora, hanno voluto approfondire la vicenda.

Perquisito, il 44enne è stato trovato in possesso di un tesserino metallico con sopra il logo della Regione Campania e di un tesserino del Ministero del Turismo. I due documenti - sequestrati - sono risultati contraffatti e utilizzati per l’attività illecita di guida turistica abusiva.

Nessuna delusione per i turisti. Per i cittadini americani, ignari di tutto e all’inizio anche increduli per ciò che stava accadendo, è stata garantita la visita del parco con un professionista autorizzato. (Foto inviata dai carabinieri).