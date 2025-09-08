Bravata criminale: lancio di pietre contro un'auto, a bordo bimba di 3 mesi Per fortuna non si sono registrate gravi conseguenze, ma l'episodio preoccupa

Poteva avere conseguenze drammatiche quella che con ogni probabilità è stata una pericolosa bravata. Un'auto è stata centrata da diverse pietre lanciate da alcuni giovani lungo la Statale Sannitica, al confine con il Parco Verde di Caivano.

A bordo una famiglia con la figlia di appena 3 mesi, di ritorno dal cinema multisala di Marcianise.

Sono state proprio le vittime a raccontare l'episodio al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato l'accaduto.

Immediata la denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.

"È un fatto gravissimo che poteva trasformarsi in tragedia - dichiara Borrelli -. Parliamo di un'aggressione gratuita e criminale, con il rischio di spezzare vite innocenti. In questo caso c'era una neonata a bordo. Da tempo denunciamo le sassaiole dai cavalcavia e gli episodi simili che avvengono in diverse aree ma evidentemente il problema persiste. È necessario un presidio costante delle forze dell'ordine e l'installazione di sistemi di videosorveglianza nei punti più critici. Chiediamo alle istituzioni locali e nazionali di intervenire con decisione: non possiamo accettare che famiglie intere rischino la vita per colpa di bande di incoscienti".