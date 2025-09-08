Rissa a San Giorgio a Cremano: tre 18enni accoltellati in piazza Coinvolta nella rissa anche una donna

A San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, una violenta rissa è esplosa nella serata di ieri, in piazza Troisi. Durante lo scontro, tre ragazzi di appena 18 anni sono rimasti feriti con colpi di arma da taglio e si sono recati presso l’Ospedale del Mare per ricevere cure mediche.

L’intervento della Polizia di Stato

A seguito della segnalazione giunta alla Sala Operativa, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti rapidamente sul posto. Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica: la lite sarebbe scoppiata per futili motivi, degenerando in violenza fisica e uso di coltelli.

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno individuato anche una donna, madre di uno dei giovani coinvolti, che avrebbe preso parte attivamente alla rissa.

Denunciate quattro persone tra i 18 e i 45 anni

La Polizia ha denunciato quattro persone, con età compresa tra i 18 e i 45 anni, ritenute responsabili della rissa. Al momento le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire tutti i dettagli e le eventuali responsabilità.