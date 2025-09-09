Droga nascosta nel WC a Casola: arrestato 30enne Sequestrati anche contante illecito e bilancino di precisione

I carabinieri della stazione di Gragnano, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato un 30enne, Sophien Hai Hassen, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di droga durante una perquisizione domiciliare.

La droga nascosta nella cassetta del WC

Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto 6 bustine di marijuana e un barattolo contenente 34 grammi della stessa sostanza non ancora porzionata. La droga era sistemata nella cassetta del WC, protetta dall’acqua, in due barattoli di vetro.

Oltre alla sostanza stupefacente, in casa sono stati sequestrati contante ritenuto provento illecito e un bilancino di precisione.

Arresto e misura cautelare

Hassen è stato arrestato e successivamente sottoposto ai domiciliari. Dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’operazione rientra in una serie di controlli mirati a contrastare il traffico di stupefacenti nell’area dei Lattari.