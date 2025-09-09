Rapina un borsello, poi investe il proprietario che prova a rincorrerlo: preso L'uomo è stato arrestato dai carabinieri: si tratta di un 67enne di Ercolano

Fermato per rapina impropria aggravata, tentato omicidio e ricettazione: con queste accuse è stato arrestato G. C., 67enne di Ercolano già noto alle forze dell’ordine.

L'uomo, all'interno di un laboratorio di gelateria, approfittando della distrazione di uno dei dipendenti agguanta il suo borsello e fugge a bordo di un’auto rubata.

La vittima si accorge del furto e prova a rincorrerlo, finendo investito dal veicolo guidato dal 67enne, poi dileguatosi.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze delle persone presenti, i carabinieri, col prezioso supporto della polizia locale di Torre del Greco, hanno ricostruito il suo percorso e dato un volto al rapinatore che ora si trova in carcere.

Per la vittima lesioni ritenute guaribili in 20 giorni.