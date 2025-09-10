Afragola, operaio precipita in un cantiere di via Labriola: è grave Il cantiere è stato posto sotto sequestro dai militari della stazione Napoli Marianella

Un operaio edile 63enne di Afragola è caduto dal quarto al terzo piano di una palazzina in costruzione in via Labriola. L’uomo, regolarmente assunto, è stato soccorso e trasferito al Cardarelli, dove si trova in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell’Asl Napoli 1 UOC Prevenzione e Sicurezza sul lavoro. Il cantiere è stato posto sotto sequestro dai militari della stazione Napoli Marianella con il supporto del Nil e del nucleo operativo Vomero.